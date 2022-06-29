В Курской области на 8% снизилось количество ДТП

В 2022 году в регионе установили 38 светофоров Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Как сообщают в областной администрации, благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Курской области создаются безопасные условия для водителей и пешеходов.

Так, в 2022 году в регионе установили 38 светофоров, из них 13 – в областном центре, более тысячи дорожных знаков, почти десять километров пешеходных ограждений, в том числе свыше восьми тысяч – в Курске. Также оборудовали 41 пешеходный переход и заменили четыре остановочных павильона.

В обладминистрации добавляют, несмотря на ряд резонансных ДТП, которые требуют усиления мер реагирования, в целом с начала года их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 8%. По информации Госавтоинспекции по Курской области, стало меньше на 16% ДТП, в которых погибли или пострадали люди. За последние пять лет наполовину снижен показатель мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах Курской области.