В Курске на Щепкина горел дом

Возгорание ликвидировали за две минуты Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 29 июня в 10:20. На улице Щепкина горел жилой дом.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №4, ПСЧ № 2 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

По прибытии спасатели незамедлительно приступили к ликвидации загорания. Пожар был локализован в 10:43, справиться с огнем удлаось в 10:45.

Как рассказывают в региональном МЧС, в результате пожара в жилом доме повреждена кровля и вещи б/у на площади 30 м2.

К ликвидации возгорания привлекались 14 человек и пять единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».