В Курске из-за жары усилили полив цветов

Температура воздуха держится выше 30 градусов тепла
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Начиная с понедельника температура воздуха в городе превышает тридцать градусов, что стало серьезным испытанием для растений.
Как рассказали в комитете городского хозяйства, подрядными организациями проводятся работы по поливу цветочной рассады, высаженной в парках, скверах, на бульварах и улицах областного центра.
Полив осуществляется ежедневно в ранее утреннее время и средний расход составляет 48 кубов воды в день.
В ведомстве отметили, что достаточное количество воды получают и молодые саженцы, которые высадили в этом году, порядка 15 кубов воды уходит на их полив на городских территориях ежедневно.