В Курске из-за жары усилили полив цветов

Температура воздуха держится выше 30 градусов тепла Фото: Светлана ВОЛКОВА

Начиная с понедельника температура воздуха в городе превышает тридцать градусов, что стало серьезным испытанием для растений.

Как рассказали в комитете городского хозяйства, подрядными организациями проводятся работы по поливу цветочной рассады, высаженной в парках, скверах, на бульварах и улицах областного центра.

Полив осуществляется ежедневно в ранее утреннее время и средний расход составляет 48 кубов воды в день.

В ведомстве отметили, что достаточное количество воды получают и молодые саженцы, которые высадили в этом году, порядка 15 кубов воды уходит на их полив на городских территориях ежедневно.