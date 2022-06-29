В Курске реконструируют улицу Ленина

Ранее комитет архитектуры и градостроительства города Курска провел открытый архитектурный конкурс Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске будет разработан проект реконструкции улицы Ленина

При разработке проекта реконструкции пешеходной части улицы Ленина – от Красной площади до площади Перекальского – будет учтено положение транспортной сети и пешеходных зон, предусмотрено создание велосипедных дорожек и условий для беспрепятственного передвижения маломобильных курян.

- Необходимо заменить устаревшие и не отвечающие современным нормам эстетики и безопасности элементы покрытий и освещения, малых архитектурных форм. Особое внимание будет уделено обновлению сетей, замене торговых и остановочных павильонов, а также озеленению, - сказали в обладминистрации.

Ранее комитет архитектуры и градостроительства города Курска провел открытый архитектурный конкурс на разработку концепции внешнего облика улицы Ленина. По результатам первого этапа в сентябре 2020 года отобраны лучшие проекты-победители, которые предусматривают оформление фасадов и размещение на них информационных конструкций.

В марте 2021 года идеи благоустройства улицы Ленина и прилегающих к ней территорий прорабатывали в ходе программы «Городские практики». Все предложения и конкурсные проекты будут учтены при разработке концепции комплексного благоустройства, сказали в Доме Советов.