30 июня в Курске полностью отключат воду

Воды не будет с десяти утра до пяти вечера Фото: Светлана ВОЛКОВА

30 июня в Курске пройдет масштабное отключение холодной воды. МУП «Курскводоканал» проведет ремонтно-профилактические работы. В связи с этим в четверг без холодной воды останутся жители всех округов Курска.

В Железнодорожном округе отключения затронут все улицы.

В Сеймском округе под отключение попадают район КЗТЗ полностью, улицы и переулки Песковские, улицы Прогонные, Малиновая, Энгельса с прилегающими, переулки Даньшинские и Шоссейный.

В Центральном округе без воды останутся жители Северо-Запада и Юго-Запада.

Кроме того, давление в сетях водопровода снизят на проспекте Энтузиастов (четные номера домов), проспекте Хрущева (нечетные номера домов), улицах Воробьева, Косухина, Мыльникова, Майский бульвар (четные номера домов), в микрорайонах СХА и проспекта Победы. Вода в многоквартирных домах на этих улицах будет подниматься не выше 1-2 этажа.

Отключения пройдут с 9:00 до 17:00. Сделайте необходимый запас воды. Справки по телефону 70-06-14.