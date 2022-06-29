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Спорт29 июня 2022 8:13

Курский «Авангард» покинул полузащитник Амир Мохаммад

Уроженец Махачкалы записал видеообращение к болельщикам
Алексей СЕРГУНИН
Амир Мохаммад. Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Амир Мохаммад. Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

26-летний хавбек Амир Мохаммад покинул курский «Авангард». В минувшем розыгрыше ФНЛ-2 он провел 36 матчей и забил семь голов. В новом сезоне Амир будет выступать в первой лиге за «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

На прощание воспитанник «Анжи» записал видеообращение к болельщикам.

Как сообщалось ранее, баскетболистку курского «Динамо-Юниор» Анастасию Захарову вызвали в сборную России (U18). В эти же дни в Мытищах проходит сбор резервной женской национальной команды (U 20). Под руководством Элен Шакировой тренируются три игрока курского «Динамо» - Яна Эльберг, Мария Седякина и Софья Кокоулина. Кроме того, помогает Олимпийской чемпионке тренер «Динамо» по ОФП Калью Корстин.