Курский аэропорт получит федеральную субсидию

Полеты из курского аэропорта приостановлены еще несколько месяцев назад Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский аэропорт получит более 4 млн рублей федеральной субсидии. О результатах отбора получателей субсидии проинформировало Федеральное агентство воздушного транспорта. Средства получат 11 аэропортов юга и центральной части России, деятельность которых временно приостановлена с 24 февраля 2022 года. сообщили в администрации региона.

Государственная поддержка направлена на частичное возмещение операционных расходов в период введения режима временного ограничения полетов, в первую очередь, на оплату труда персонала. Субсидия предоставляется из резервного фонда Правительства РФ. Выплаты будут произведены в июле 2022 года.