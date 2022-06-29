За сутки ковид подтвердился у 35 курян

В регионе продолжается вакцинация от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 29 июня с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 119 284 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 35 - за последние сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 165 человек, на ИВЛ – пять, все – на инвазивной.

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2488 человек. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 762 925 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 730 440.