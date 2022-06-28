Концертный сезон в курской филармонии откроется 1 октября

Этим летом артисты филармонии еще дадут несколько концертов Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 октября состоится торжественное открытие 87-го концертного сезона. На сцене концертного зала «Свиридовский» вместе с симфоническим оркестром под управлением Игоря Сукачева выступит один из самых ярких и многообещающих скрипачей своего поколения Леонид Железный.

Леонид – выпускник и аспирант Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Лауреат международных конкурсов в Австрии, Швеции, России, Хорватии, Казахстане, Китае, обладатель специального приза XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского (2019).

В программе концерта Леонид исполнит единственный концерт для скрипки с оркестром величайшего представителя венского классицизма Людвига ван Бетховена. В исполнении симфонического оркестра вы услышите Симфонию №4 Александра Глазунова.

1 октября

18:00

КЗ «Свиридовский», ул. Сонина, 4

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