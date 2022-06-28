В Курск прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии в РФ

С высоким гостем местные власти обсудили вопросы безопасности иностранных студентов в приграничном регионе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курск прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии в Российской Федерации Чандран Тарман Бала. Стороны обсудили безопасность региона и развитие экономического сотрудничества.

- Курская область как приграничный регион стала центром нашего внимания. Переживают родители студентов. Я приехал лично убедиться, что здесь безопасно. Вы подняли уровень террористической опасности до «желтого», – рассказал Чандран Тарман Бала. – Хочу отметить, что в Курске люди очень добрые и гостеприимные. Мы очень ценим, как тепло встречают иностранцев. Студенты и гости из Малайзии, возвращаясь домой, много хорошего рассказывают о Курской области и России.

- В нашем регионе много иностранных студентов, в том числе малайзийцы. Вы можете убедиться, что жить, работать и учиться в Курске безопасно, – сказал на встрече губернатор реиона Роман Старовойт. – Мы благодарны за сотрудничество в сфере образования, культуры и готовы работать в этом направлении дальше. Есть потенциал развития товарооборота между Курской областью и Малайзией.

На встрече также шла речь о торгово-экономическом сотрудничестве. Отмечена возможность увеличения импорта в регион поставок полупроводников, подшипников и медоборудования, ряда продуктов. Курская область готова увеличивать поставки химволокна и технических тканей. Помимо этого, планируется укрепление культурных связей и сотрудничества в сфере туризма, сказали в администрации региона.