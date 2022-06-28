В Курске до 2 июля проходят резервные дни сдачи ЕГЭ

В регионе подводят заключительные итоги ЕГЭ Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 23 июня по 2 июля для выпускников 11-х классов проходят резервные дни сдачи единого государственного экзамена для тех, кто пропустил экзамен в основной период по уважительной причине, досрочно закончил экзамен в этот же период или у него совпали сроки экзаменов в основной период. В основном выпускники уже прошли испытания и со дня на день ждут результаты.

27 июня базовый и профильный уровень математики сдавали 35 учащихся этого года и 25 выпускников прошлых лет.

28 июня в прохождении ЕГЭ по иностранным языкам (за исключением раздела «Говорение») принимают участие: китайский язык — один человек, французский язык — один человек, немецкий язык — один человек, английский язык — 25 человек. Кроме того, 70 человек сдадут ЕГЭ по биологии и 11 человек — по информатике и ИКТ.

29 июня в экзамене по химии планируют принять участие 54 человека, а по информатике и ИКТ — 67 ребят.