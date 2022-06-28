С 1 июля число льготных маршрутов в Курске вырастет до 40

На льготных направлениях действуют проездные Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 июля в Курске увеличивается число льготных маршрутов. Как рассказали в комитете транспорта и автомобильных дорог области, теперь льготных маршрутов в областном центре будет 40.

На регулируемый тариф перейдут маршруты автобусов:

№ 74 «ул. Черняховского – ул. Чайковского»

№ 226 «ул. Нижняя Казацкая – ул. Карла Маркса – пл. Перекальского»

№ 283 «ул. Пирогова – ул. Перекальского»

Шесть маршрутов продлили. Для удобства жителей также увеличили количество автобусов и время работы общественного транспорта.

№3 «ул. Малых – СЧПУ – п. Березовая роща»

№4 «Центральный рынок – ТЦ «Метро»

№ 14 «Красная пл. — Детский санаторий (ул. Парк Солянка)»

№ 64 «ул.Школьная — пр-т Н. Плевицкой – ул. Сумская – Магистральный проезд – Онкоцентр»

№ 92 «ул. 1-я Строительная – ул. Дзержинского»

№ 50 «ул. Малышева — пр-т им. А. Дериглазова»

Познакомиться с новой схемой движения транспорта, посмотреть время начала и окончания его движения и построить маршрут можно на https://kurskmap.ru