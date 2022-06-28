В пруду в Курской области утонула женщина

Главное управление просит курян соблюдать все меры безопасности при посещении водоемов Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о происшествии на воде в деревне Щербачевка Большесолдатского района поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 28 июня в 12:20.

На место происшествия были направлены оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Большесолдатского района, сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи.

Как сообщают в региональном МЧС, утонула женщина 1983 года рождения. Ее тело было извлечено из пруда.

Привлекалась группировка сил и средств в составе трех единиц техники и девяти человек.

Главное управление просит курян быть внимательными и осторожными, соблюдать все меры безопасности при посещении водоемов. При необходимости обращаться по телефону службы спасения «112».