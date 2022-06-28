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Происшествия28 июня 2022 9:14

В Курской области ищут пропавшего подростка

15-летняя девушка не вернулась домой
Кристина ГОРБАТЕНКО
Вероника Кадилова пропала в Железногорске

Вероника Кадилова пропала в Железногорске

Фото: материалы пресс-служб

Как сообщают в региональном СУ СК 27 июня в дежурную часть поступило заявление о том, что 26 июня несовершеннолетняя Вероника Кадилова вышла из дома № 3, расположенного на улице Нагорная микрорайона Заречный в Железногорске, и обратно домой не вернулась.

Девушке на вид 15-16 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Вероника была одета в серую футболку, черные брюки и черные кроссовки.

Для того, чтобы установить возможное местонахождение подростка организованы поисковые мероприятия, в которых принимают участие сотрудники СУ СК России по Курской области, УМВД России по Курской области, Росгвардии, ГУ МЧС России по Курской области, общественного поискового отряда «Лиза Алерт» и добровольцы.