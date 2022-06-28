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Общество28 июня 2022 8:02

Юная курянка победила в конкурсе рисунков "Сад памяти глазами детей"

За победу боролись более двух тысяч работ
Кристина ГОРБАТЕНКО
Сейчас работа школьницы представлена на выставке в зале Музея Победы

Сейчас работа школьницы представлена на выставке в зале Музея Победы

Фото: Архив "КП"

Завершился третий сезон Международной акции «Сад памяти». В торжественных мероприятиях приняла участие школьница из Курской области. Олеся Торхоева из Железногорского лицея №12 получила диплом первой степени в конкурсе детских рисунков «Сад памяти глазами детей». В областной администрации рассказывают, девочка нарисовала лесной пейзаж, где в центре композиции - три журавля. Их отражение в озере она изобразила в виде силуэтов трех боевых товарищей.

Рисунок нашей землячки ста лучшим среди более двух тысяч работ из 78 регионов России и восьми стран ближнего и дальнего зарубежья. Сейчас работа представлена на выставке в зале Музея Победы. Экспозиция в рамках «Сада памяти» будет работать до 3 июля.

Добавим, в этом году проект «Сад памяти» объединил более трех миллионов человек, которые высадили в России и за ее пределами свыше 33 миллионов деревьев.