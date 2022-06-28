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Здоровье28 июня 2022 7:27

В Курской области от коронавируса умер пенсионер

В регионе продолжают фиксировать новые случаи заболевания COVID-19
Кристина ГОРБАТЕНКО
За сутки ковид подтвердился еще у 32 человек

За сутки ковид подтвердился еще у 32 человек

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 28 июня, в Курской области коронавирусом заразились еще 32 человека. Всего в регионе зарегистрировано 119 249 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 181 пациент, на ИВЛ – 7 (4 – инвазивная, 3 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, на сегодняшний день скончались 2488 человек. За последние сутки умер мужчина 74-х лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 762 600 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 730 174.