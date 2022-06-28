В Курске в ДТП погиб мотоциклист

Мужчина погиб на месте происшествия Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в региональном УГИБДД, 27 июня примерно в 21:20 в районе дома № 53 по улице Дзержинского автомобиль ВАЗ-21124, за рулем которого был водитель 2002 года рождения, столкнулся со встречным мотоциклом «Кавасаки», под управлением водителя 1987 года рождения.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.

Всего 27 июня в Курской области зарегистрировано шесть ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла в Дмитриевском районе.

По предварительным данным, примерно в 18:00 на перекрестке улиц Ленина - Пролетарская города Дмитриева, водитель мопеда «Орион» 2001 года рождения

сбил пешехода 1962 года рождения.

В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства всех происшествий.