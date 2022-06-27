Двое курян перевели мошенникам почти два миллиона рублей

Мошенники звонили как минимум с восьми разных телефонов Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в региональном УМВД, 32-летнему жителю Железнодорожного округа Курска с самого утра звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка и следственных органов. Они рассказывали истории о неких хакерах, которые пытаются похитить деньги со счета.

Чтобы не допустить этого, мужчине предложили спрятать сбережения в безопасном месте. Он начал выполнять указания телефонных аферистов и сообщил им всю секретную информацию. С помощью полученных данных мошенники похитили средства с чужого счета.

В результате мужчина потерял 633 тысячи рублей.

По такой же схеме жертвой мошенников стала и 56-летняя курянка. Женщина лишилась миллиона рублей.

Полицейские уже начали расследование совершенных преступлений. Установлено, что мошенники звонили как минимум с восьми разных телефонов. Не исключено, что все номера были подменным и реальное их местонахождение выяснить будет сложно.