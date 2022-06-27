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Происшествия27 июня 2022 14:24

В результате конфликта между двумя курянами сгорел автомобиль

Инцидент произошел на улице Пучковка
Кристина ГОРБАТЕНКО
Мужчина поджег чужую машину

Мужчина поджег чужую машину

Фото: Архив "КП"

Во дворе многоэтажного дома на улице Пучковка один из мужчин распивал спиртное в компании приятелей. В какой-то момент он бросил пустую бутылку и попал по припаркованной у дома машине. Это увидел водитель и вступился за свое имущество.

Когда конфликт закончился, пьяный мужчина через пару часов вернулся во двор и решил отомстить обидчику – он поджег его автомобиль.

Пожар потушили, но машина оказалась сильно повреждена огнем.

Хозяин автомобиля обратился в полицию.

- Мужчину разыскали за несколько часов. Он пытался оказать сопротивление полицейским, но был задержан и доставлен для разбирательства, - рассказывают в региональном УМВД.

Курянину может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы сроком до пять лет.