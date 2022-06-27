В результате конфликта между двумя курянами сгорел автомобиль

Мужчина поджег чужую машину
Фото: Архив "КП"
Во дворе многоэтажного дома на улице Пучковка один из мужчин распивал спиртное в компании приятелей. В какой-то момент он бросил пустую бутылку и попал по припаркованной у дома машине. Это увидел водитель и вступился за свое имущество.
Когда конфликт закончился, пьяный мужчина через пару часов вернулся во двор и решил отомстить обидчику – он поджег его автомобиль.
Пожар потушили, но машина оказалась сильно повреждена огнем.
Хозяин автомобиля обратился в полицию.
- Мужчину разыскали за несколько часов. Он пытался оказать сопротивление полицейским, но был задержан и доставлен для разбирательства, - рассказывают в региональном УМВД.
Курянину может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы сроком до пять лет.