Баскетболистку курского «Динамо-Юниор» вызвали в сборную России (U18)

Команда U18 проведет несколько матчей со старшими товарищами из U20, а затем поедет на международный турнир. Фото со страницы ЖБК "Динамо" Курск в VK.

В числе 18-ти вызванных Ольгой Шунейкиной игроков - разыгрывающая курского «Динамо-Юниор» Анастасия Захарова. Стартовавший накануне, 26 июня, сбор продлится до 14 июля. Команда U18 проведет несколько матчей со старшими товарищами из U20, а затем поедет на международный турнир. В нем участвуют четыре сборных – России и Белоруссии (каждая - U16 и U18). Матчи пройдут в Минске 15 - 17 июля.

В эти же дни в Мытищах проходит сбор резервной женской национальной команды (U 20). Под руководством Элен Шакировой тренируются три игрока курского «Динамо» - Яна Эльберг, Мария Седякина и Софья Кокоулина. Кроме того, помогает Олимпийской чемпионке тренер «Динамо» по ОФП Калью Корстин. Сбор завершится 9 июля.

Тем временем сборная России (U16) под руководством наставника «Динамо-Фарм» Андрея Рузанова тренируется в столичной СШОР №71 «Тимирязевская». Это первый сбор, который продлится до 30 июня. В числе 18-ти приглашенных два игрока из Курска - защитник Дарья Морозова и центровая Дарья Ермакова. Андрею Рузанову помогают коллеги из «Динамо-Фарм» Артем Рожин, Александр Монин и врач Максим Адамов. Второй сбор пройдет с 5 по 14 июля в Мытищах.