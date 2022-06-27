Курские медики на вертолете санавиации доставили мужчину в реанимацию

Мужчина потерял три литра крови Фото: Архив "КП"

Житель Льгова Курской области острым краем забора из профнастила серьезно повредил артерию, вену и нерв на ноге. Об этом рассказали в областной администрации.

26 июня 29-летнего мужчину госпитализировали в центральную районную больницу. Из Курска на машине скорой помощи к нему немедленно выехали сосудистый хирург и анестезиолог. Медики провели экстренную операцию: с помощью сосудистого трансплантата – аутовены восстановили артерию и вену. Но так как пациент потерял не менее трех литров крови, его на вертолете доставили в реанимацию Курской ОМКБ.

Добавим, с начала года вертолетом санавиации в регионе были эвакуированы 59 пациентов, из них – 12 детей, в том числе двое детей в возрасте до года. При этом десять пациентов, из них семь детей, госпитализированы в федеральные медицинские центры за пределы региона.