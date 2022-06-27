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Общество27 июня 2022 12:04

Курская область передала десять тонн мяса в Мариупольский зоопарк

О помощи попросило руководство ДНР
Кристина ГОРБАТЕНКО
Питания должно хватить на месяц

Питания должно хватить на месяц

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Как сообщают в областной администрации, в последние время в Мариупольском зоопарке были трудности с организацией питания для зверей. С просьбой о помощи в этом деле обратилось руководство Донецкой Народной Республики. Помочь вызвалась администрация Курской области.

Хищникам передали более десяти тонн мясных продуктов. Питания должно хватить на месяц. В зоопарке содержатся как крупные хищники – 12 львов, 11 тигров, в том числе белые, 15 медведей, три леопарда, волки, так и мелкие животные.

- Администрация зоопарка надеется как можно скорее вернуться к обычному режиму работы, чтобы доставлять радость юным мариупольцам и гостям города, - говорят в обладминистрации.