Курская область передала десять тонн мяса в Мариупольский зоопарк

Питания должно хватить на месяц Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Как сообщают в областной администрации, в последние время в Мариупольском зоопарке были трудности с организацией питания для зверей. С просьбой о помощи в этом деле обратилось руководство Донецкой Народной Республики. Помочь вызвалась администрация Курской области.

Хищникам передали более десяти тонн мясных продуктов. Питания должно хватить на месяц. В зоопарке содержатся как крупные хищники – 12 львов, 11 тигров, в том числе белые, 15 медведей, три леопарда, волки, так и мелкие животные.

- Администрация зоопарка надеется как можно скорее вернуться к обычному режиму работы, чтобы доставлять радость юным мариупольцам и гостям города, - говорят в обладминистрации.