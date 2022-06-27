В Курске на Карла Маркса горел автомобиль

Горела "Газель" Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 27 июня в 12:36. На улице Карла Маркса горел грузовой автомобиль.

На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ №8 Курска, сотрудники полиции и работники скорой помощи.

По прибытии пожарные незамедлительно приступили к ликвидации загорания. Пожар был локализован 12:40, справиться с огнем удалось в 12:44.

Как сообщают в региональном ГУ МЧС, в результате пожара в грузовом автомобиле «Газель» в кузове тлел уголь.

К ликвидации пожара привлекались 11 человек, четыре единицы техники, от МЧС России по Курской области шесть человек и две единицы техники.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».