В Курске пройдет турнир по пляжному волейболу

Соревнования пройдут в начале июля Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 по 4 июля на открытой площадке спортивной школы № 4 пройдет межобластной турнир по пляжному волейболу среди юношей и девушек.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

1 июля, 09.00 — 19.00 — соревновательная часть команд девушек 2005 — 2006 года рождения;

2 — 3 июля, 09.00 — 19.00 — соревновательная часть команд девушек 2009 — 2010 года рождения;

4 июля, 09.00 — 18.40 — соревновательная часть команд юношей 2005 — 2006 года рождения.

Ранее КП сообщала, что По прогнозу синоптиков в регионе установилась жаркая погода. Температура воздуха в дневные часы 27 июня будет подниматься до 30 градусов.

В такую жару куряне часто отправляются на отдых к водоемам. Но, к сожалению, не все при этом помнят о правилах безопасности.

Самые частые нарушения правил поведения у воды:

— купание пьяным;

— прыжки в воду с непредназначенных для этих целей сооружений (мостов, деревьев);

— нахождение детей одних на водоемах, без присмотра взрослых.

Такое поведение зачастую становится причиной трагедий. В Курской области уже утонули три человека с начала купального сезона. Один из погибших — ребенок. Все случаи произошли в необорудованных для купания местах.