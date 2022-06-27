Курян предупредили об аномальной жаре

Жителей региона призывают быть осмотрительными на воде Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу синоптиков в регионе установилась жаркая погода. Температура воздуха в дневные часы 27 июня будет подниматься до 30 градусов.

В такую жару куряне часто отправляются на отдых к водоемам. Но, к сожалению, не все при этом помнят о правилах безопасности.

Самыми частыми нарушениями правил поведения у воды являются:

— купание в состоянии алкогольного опьянения;

— прыжки в воду с непредназначенных для этих целей сооружений (мостов, деревьев и т.п.);

— нахождение детей одних на водоемах, без присмотра взрослых.

Такое поведение зачастую становится причиной трагедий. В Курской области уже утонули три человека с начала купального сезона. Один из погибших — ребенок. Все случаи произошли в необорудованных для купания местах.

Спасатели в очередной раз напоминают правила безопасности во время отдыха у водоемов.