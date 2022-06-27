В приграничном районе Курской области проходят учебные стрельбы

Учебные стрельбы проходят до 15.00 почти каждый день Фото: Светлана ВОЛКОВА

Глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман обратился к курянам:

- Уважаемые жители Рыльского района! Напоминаю вам, что практически ежедневно на наших специальных полигонах российские военнослужащие проводят учебные стрельбы. 27 июня такие учения пройдут с 9.00 до 15.00.

Прошу не волноваться и отнестись к этому с пониманием.

Ранее КП сообщала, что 19 июня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района Курской области проник вражеский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в соцсетях:

- К сожалению, он успел сбросить боекомплект в районе хутора Кучеров. Незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта: в нем разбиты оконные стекла, поврежден забор домовладения. Пострадавших нет.

Утром 17 июня Курская область также подверглась атаке со стороны Украины.

Около пяти часов утра из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе. Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений. По предварительным данным в некоторых домах выбило стекла.