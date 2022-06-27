Куряне состязались в переносе коромысла и бидонов

Сильнейшей стала команда Сергея Раздобарина и Олеси Киреевой Фото: Предоставлено организаторами

В поселке Конышевка Курской области прошел региональный турнир по силовому экстриму среди сельского населения «Самый сильный на селе». Мероприятие принял стадион имени Тимашкова. Участники состязались в переносе коромысла, бидонов, приседании со штангой и метании гири в длину. Сильнейшей стала команда Сергея Раздобарина и Олеси Киреевой — спортивная пара представит регион на финальных соревнованиях в Москве в сентябре этого года.

Следующий региональный турнир пройдет 26 июня в Челябинске. Испытать свои силы и стать участниками состязаний могут все желающие старше 18 лет, зарегистрированные (либо работающие/учащиеся) на селе. Состязания организованы Минсельхозом России и Федерацией силового экстрима России.

Турниры проходят под девизом: «Дай волю силе и покажи, на что способен!»