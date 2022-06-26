Курянам напоминают о перекрытии улицы Ленина 26 июня

Из-за празднования Дня Молодежи и Всероссийского Олимпийского дня 26 июня в Курске перекроют улицу Ленина с 10:00 до 22:30. Об этом напомнила пресс-служба администрации области. Ограничения ввели на участке от улицы Золотой до улицы Садовой.

Кроме того, движение запретят:

- на перекрестке улиц Ленина - Кати Зеленко;

- проездов от улицы Ленина до Радищева в оба направления (вдоль драматического театра);

- прилегающих выездов по улице Ленина в районе домов №31 и 49;

- по проезду от улицы Радищева до Ленина вдоль стадиона «Трудовые резервы».

Стоянка, прилегающая к Театральной площади, будет закрыта для транспорта с 6:00 до окончания празднования.