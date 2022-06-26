В Курской области за сутки выявили 31 новый случай ковида

За минувшие сутки в Курской области выявили 31 новый случай ковида. По данным оперштаба на 26 июня, всего за время пандемии в регионе зарегистрировали 119 188 зараженных. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 191 человек, на ИВЛ – 6 (3 – инвазивная, 3 – неинвазивная).

Кроме того, на сегодняшний день скончались 2487 жителей Курской области. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы. Накануне от коронавирусных осложнений погибла женщина 79 лет.