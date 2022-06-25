На Курской Коренской ярмарке запустили символический таймер

Ярмарка будет работать три дня Фото: Светлана ВОЛКОВА

На экспозиции Курска в Главном выставочном павильоне Курской Коренской ярмарки запустили символический таймер, ведущий обратный отсчет до начала празднования 1000-летия города.

Для участия в ярмарке приехали тысячи гостей из 28 российских регионов и дружественных стран. Это послы, представители различных структур, ведомств и бизнеса.

Деловая программа получилась насыщенной Фото: Светлана ВОЛКОВА

Самая большая делегация — из Белоруссии во главе с министром связи и информатизации Республики Беларусь Константином Шульганом.

Курская Коренская ярмарка славится не только деловой частью, но и обширной культурной, развлекательной, спортивной программами. Свою продукцию представили мастера художественных промыслов. Кульминацией дня стал фольклорный фестиваль «Тимоня fest» и концерт, на котором выступили коллективы из ДНР, группы «Ярилов зной» и «Песняры».

Мероприятия ярмарки проходят на нескольких площадках Фото: Светлана ВОЛКОВА

26 июня ярмарка продолжит свою работу в местечке Свобода.