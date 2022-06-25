В Курской области утвердили план адаптации к изменениям климата

В числе мер - внедрение энергосберегающих технологий и строительство оросительных систем Фото: Светлана ВОЛКОВА

В РФ утверждены 10 планов адаптации различных видов экономической деятельности к изменениям климата. Приоритетные мероприятия определялись на основе оценки климатических рисков.

Это в частности меры адаптации в транспортной отрасли, ТЭК, строительстве и ЖКХ, АПК и рыболовстве, природопользовании, здравоохранении, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, промышленного комплекса и внешней торговли, а также в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Курская область вошла в число семи субъектов РФ, которые уже разработали и утвердили такие планы.

- Курская область - в числе регионов, наиболее подверженных изменениям климата. Это характеризуется ростом числа опасных метеоявлений, увеличением дней с повышенной температурой и засухой. Чтобы минимизировать последствия, в Курской области разработан и утвержден план по адаптации к изменениям климата. Он предусматривает внедрение энергосберегающих технологий. В том числе строительство оросительных систем для полива сельскохозяйственных культур, подбор сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, максимально адаптированных к почвенно- климатическим условиям нашей области.

Также развитие системы оборотного водоснабжения на предприятиях, перевод транспорта на газ, внедрение и активное использование возобновляемых источников энергии, использование новейших строительных материалов и технологий. И ряд мероприятий по снижению выбросов парниковых газов в атмосферный воздух, - прокомментировал заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов.

- Отраслевые планы адаптации разработаны в соответствии с Национальным планом мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата. Оценка климатических рисков, ранжирование мер по адаптации к этим рискам, содержащиеся в этих планах помогут снизить потери и найти выгоды, связанные с наблюдаемыми и будущими изменениями климата, - отметил первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.

Национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата до 2022 - это система госмер, которые направлены на уменьшение уязвимости системы обеспечения национальной безопасности страны, субъектов экономики и граждан вследствие изменений планетарного климата, климата на территории России, территориях соседних государств, прилегающих акваториях Мирового океана.

По словам Ильи Торосова, планы адаптации у большинства регионов России еще в разработке.