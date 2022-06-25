В Курской области от ковид умерла пенсионерка

В регионе продолжается вакцинация от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 25 июня с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 119 157 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 33 - за последние сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 179 человек, на ИВЛ – шесть (двое – инвазивная, четверо – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день с начала пандемии в регионе скончались 2487 человек. В том числе за последние сутки - женщина 79 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 762 293 человека, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 729 830.