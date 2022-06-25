Богдан Рублев вызван на сборы в юниорскую сборную России по баскетболу

Богдан Рублев. Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

Воспитанник ДЮСШ Прямицыно и курского БК «Русичи» Богдан Рублев отправился на тренировочные сборы кандидатов сборной команды России (юниоры до 16 лет), которые стартуют сегодня в Подмосковье.

В прошедшем сезоне Богдан стал лучшим снайпером Спартакиады учащихся России, набирая в среднем - 22,9 очка, третьим снайпером первенства России среди юношей 2006 г.р. (20 очков за игру), вторым снайпером первенства России среди юношей 2007 г.р. (25,2). Также стал лучшим игроком Межрегиональных соревнований среди юношей 2007 г.р., лучшим игроком соревнований ЦФО, лучшим игроком чемпионата Курской области «ОБЛЛ» среди мужских команд «Дивизион II» и лучшим легким форвардом чемпионата Курской области «ОБЛЛ» среди мужских команд «Дивизион I».

Первым тренером Богдана является Анастасия Ярошенко, в настоящее время игрок работает под руководством Сергея Ярошенко и Владимира Макарова.