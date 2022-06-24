25 июня в Курск привезут чудотворную икону "Пряжевская"

Икона побывает в 25 храмах Курска Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По благословению Высокопреосвященного Германа, митрополита Курского и Рыльского, в Курск доставят чудотворную икону Божией Матери «Пряжевская» из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Святыня пробудет в курских храмах с 25 июня по 14 августа. Об этом рассказали в Курской епархии.

«Пряжевская» икона Божией Матери является одной из главных святынь курской земли, имеет богатую историю и является Чудотворной. Молитвы перед образом Пресвятой Богородицы «Пряжевская» особо благодатны в исцелении болезней ног, позвоночника, бесплодии и женских недугов.

Встреча чудотворного образа в Знаменском кафедральном соборе состоится 25 июня в 16:45.

График пребывания иконы в Курске:

• Знаменский кафедральный собор – с 16:45 25 июня до 16:40 28 июня;

• Свято-Троицкий женский монастырь на улице Максима Горького, 13 – с 16:45 28 июня до 16:50 29 июня;

• Сергиево-Казанский собор – с 17:00 29 июня до 16:50 30 июня;

• Воскресенско-Ильинский храм – с 17:00 30 июня до 16:30 1 июля;

• храм преподобного Серафима Саровского на улице Союзной – с 17:00 1 июля до 16:40 4 июля;

• Введенский храм на улице Дубровинского – с 17:00 4 июля до 16:30 6 июля;

• храм в поселке имени маршала Жукова — c 17:00 6 июля до 16:20 7 июля;

• храм Георгия Победоносца на проспекте Победы — c 17:00 7 июля до 16:40 9 июля;

• храм Сретения Господня на проспекте Дериглазова — с 17:00 9 июля до 16:40 12 июля;

• храм Царственных Страстотерпцев на улице Прогулочной – с 17:00 12 июля до 16:40 13 июля;

• Ахтырский храм – с 17:00 13 июля до 16:40 15 июля;

• Никитский храм – c 17:00 15 июля до 16:40 17 июля;

• храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на проспекте Дружбы – с 17:00 17 июля до 16:50 19 июля;

• Покровский храм на проспекте Хрущева – с 17:00 19 июля до 16:50 20 июля;

• Крестовоздвиженский храм на проспекте Вячеслава Клыкова – с 17:00 20 июля до 16:40 22 июля;

• Вознесенский храм — с 17:00 22 июля до 16:50 23 июля;

• Михайловский храм – с 17:00 23 июля до 16:40 24 июля;

• Всехсвятский храм – с 17:00 24 июля до 16.50 25 июля;

• храм апостола Иоанна Богослова – с 17:00 25 июля до 16:50 26 июля;

• храм преподобного Сергия Радонежского на улице 50 лет Октября – с 17:00 26 июля до 16:40 26 июля;

• Свято-Троицкий храм на улице Гайдара – c 17:00 27 июля до 16:40 29 июля;

• храм преподобного Серафима Саровского на улице Полевой – с 17:00 29 июля до 16:40 31 июля;

• храм великомученика Пантелеимона в микрорайоне КЗТЗ – с 17:00 31 июля до 16:40 2 августа;

• храм великомученика Димитрия Солунского – c 17:00 2 августа до 16:40 5 августа;

• Преображенский храм на проспекте Кулакова – с 17:00 5 августа до 16:40 8 августа;

• Благовещенский храм в поселке Волокно – с 17:00 8 августа до 16:40 12 августа;

• Свято-Троицкий храм села Лебяжье – с 17:00 12 августа до 16:40 13 августа;

• Владимирский храм села Зорино — с 17:00 13 августа до 17:00 14 августа.