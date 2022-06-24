Курян приглашают посетить выставку студентов Железногорского художественного колледжа имени А.А. Дейнеки

На выставке представлены работы в трех направлениях Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В выставочном зале "Звездный" открылась очетная выставка выпускных и семестровых работ студентов Железногорского художественного колледжа имени А.А. Дейнеки. Об этом сообщили в городской администрации.

Всего в трех залах представлены более ста работ. Студенты работали в нескольких направлениях: живопись, дизайн и мода. Так, на выставке можно вживую увидеть дизайнерские макеты проектов общественных пространств и жилых домов, а также дефиле моделей в авторских образах.

Любой желающий сможет насладиться работами талантливых курян до 8 июля по адресу: улица Красная площадь, 2/4.