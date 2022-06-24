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Общество24 июня 2022 13:04

Курян приглашают посетить выставку студентов Железногорского художественного колледжа имени А.А. Дейнеки

Экспозиция открылась в "Звездном"
Кристина ГОРБАТЕНКО
На выставке представлены работы в трех направлениях

На выставке представлены работы в трех направлениях

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В выставочном зале "Звездный" открылась очетная выставка выпускных и семестровых работ студентов Железногорского художественного колледжа имени А.А. Дейнеки. Об этом сообщили в городской администрации.

Всего в трех залах представлены более ста работ. Студенты работали в нескольких направлениях: живопись, дизайн и мода. Так, на выставке можно вживую увидеть дизайнерские макеты проектов общественных пространств и жилых домов, а также дефиле моделей в авторских образах.

Любой желающий сможет насладиться работами талантливых курян до 8 июля по адресу: улица Красная площадь, 2/4.