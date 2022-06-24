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Происшествия24 июня 2022 12:22

Двое курян украли и разбили КАМАЗ

Кристина ГОРБАТЕНКО
Мужчины старались скрыть следы ДТП

Мужчины старались скрыть следы ДТП

Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в региональном УМВД, два сотрудника предприятия устроили застолье после рабочего дня. Неожиданно у мужчин возникла мысль покататься на КАМАЗе, который был припаркован на закрытой территории организации.

Мужчины знали, где хранятся ключи, поэтому легко открыли и завели многотонную машину. Однако, сделав несколько кругов по территории, они не справились с управлением и помяли грузовик. После этого постарались скрыть следы произошедшего и разошлись по домам.

Утром руководители обнаружили разбитый КАМАЗ с пустыми пивными банками в салоне, посмотрели записи с камер наблюдения и вызвали полицию. Мужчины признали свою вину. Теперь им придется возместить нанесенный ущерб и ответить за содеянное по всей строгости закона.

Мужчинам может грозить наказание вплоть до лишения свободы сроком до семи лет.