В Курской области автомобиль сбил пенсионерку

Женщина получила ранения Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Авария произошла 23 июня в Железногорске примерно в 13:00 в районе дома № 13/3 по улице Курская. Как рассказывают в региональном УГИБДД, водитель автомобиля «DATSUN ON-DO» 1982 года рождения, двигаясь задним ходом, сбил женщину-пешехода 1936 года рождения.

В результате ДТП женщина-пешеход получила ранения.

Всего 23 июня в Курской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла Октябрьском районе примерно в 13:00 на автодороге М2 «Крым – Иванино». По предварительным данным, водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем «МАН», сбил пешехода 1985 года рождения.

В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства всех происшествий.