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Общество24 июня 2022 8:49

24 июня в Курске ремонтируют дороги на девяти улицах

Возможны затруднения в движении транспорта
Кристина ГОРБАТЕНКО
Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжаются ремонтные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщают в региональном комитете транспорта и дорог. Сегодня, 24 июня, на улицах Кирова, Крюкова, Почтовой, Карла Либкнехта, Щепкина, Пионеров и 1-ой Фатежской продолжат устанавливать бордюры.

На Менделеева сегодня будут благоустраивать прилегающую территорию. А на улицах Юности и Пионеров приступят к укладке асфальтобетонного покрытия.

График работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении машин на указанных участках.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.