Еще 35 курян заболели коронавирусом

В Курской области продолжают фиксировать случаи заражения COVID-19 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 24 июня, в Курской области заразились коронавирусом еще 35 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 119 124 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 198 пациентов, на ИВЛ – 6 (2 – инвазивная, 4 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, на сегодняшний день скончались 2486 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 761 828 человека, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 729 469.