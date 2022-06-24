В Курской области до 8 июля продлен «желтый» уровень террористической опасности

Правоохранительные органы и спецслужбы региона продолжат работу в усиленном режиме Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

24 июня стало известно, что в Курской области решили продлить «желтый» уровень террористической опасности еще на две недели. Об этом у себя в социальных сетях сообщил глава региона Роман Старовойт.

- Правоохранительные органы и спецслужбы региона продолжат работу в усиленном режиме. На заседании антитеррористической комиссии принято коллегиальное решение продлить «желтый» уровень террористической опасности еще на две недели — до 8 июля, - сказал губернатор.

Курян просят быть бдительными: о подозрительных гражданах или оставленных предметах сообщать в полицию по номерам 102 или 112.

Раннее КП писала о том, что 19 июня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района Курской области проник вражеский беспилотник.

- К сожалению, он успел сбросить боекомплект в районе хутора Кучеров. Незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта: в нем разбиты оконные стекла, поврежден забор домовладения. Пострадавших нет, - сообщил Роман Старовойт.