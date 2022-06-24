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Происшествия24 июня 2022 6:46

В Курской области на пожаре погиб пенсионер

Возгорание произошло из-за сигареты
Кристина ГОРБАТЕНКО
Пожар произошел в селе Большое Жирово Фатежского района

Пожар произошел в селе Большое Жирово Фатежского района

Фото: материалы пресс-служб

Сообщение о пожаре поступило в Золотухинский межрайонный следственный отдел 23 июня. Горел дом в селе Большое Жирово Фатежского района Курской области.

Происшествие закончилось трагедией. В результате пожара погиб 74-летний мужчина. Сообщается, что возгорание произошло из-за того, что пенсионер курил в постели.

- В ходе проведенных первоначальных мероприятий установлено, что предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - рассказывают в региональном СУ СК.

По данному факту Золотухинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Курской области проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

СУ СК РФ по Курской области призывает граждан уделять больше внимания пожарной безопасности.