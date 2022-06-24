В Советском районе Курской области потушили пожар в жилом доме

На пожаре никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 24 июня в 00:59. Горел жилой дом на улице Репринцева, села Волжанец, Советского района.

На место происшествия были направлены пожарные ПЧ №40 Советского района, полицейские, работники скорой помощи, сотрудники газовой службы и электрических сетей.

По прибытии спасатели незамедлительно приступили к ликвидации загорания. Пожар был локализован в 01:06, справиться с огнем удалось в 01:12.

- В результате пожара в жилом деревянном доме размером 6х12 м огнем повреждена кровля по всей площади. Пострадавших нет, - рассказывают в региональном ГУ МЧС,

К ликвидации пожара привлекались 14 человек и шесть единиц техники.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».