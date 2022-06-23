В вузах Курской области началась приемная кампания

Выпускников 11-х классов в Курской области в этом году более 4300 человек Фото: Светлана ВОЛКОВА

В вузах региона начали работу приемные комиссии, сообщает администрация региона. В этом году по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в регионе выделено около 3900 бюджетных мест. Ежегодно эта цифра растет. Выпускников 11-х классов в Курской области в этом году более 4300 человек.

Документы, необходимые для поступления, можно подать в учебное заведение лично, отправить по почте или воспользоваться сервисом «Поступление в вуз онлайн» портала Госуслуг.

Как и прежде, подать документы абитуриент может в пять вузов на десять специальностей или направлений подготовки в каждой образовательной организации.

Граждане России, ранее жившие на территории ДНР, ЛНР, Украины или вынужденные прервать обучение в иностранных образовательных организациях, могут поступить в вузы, сдав внутренние экзамены, которые установит сам вуз. Возможно использование результатов ЕГЭ.

Граждане ДНР, ЛНР и Украины, окончившие школу в этом году, могут быть приняты на первый курс в пределах квоты, которую установило Правительство России на образование иностранных граждан и лиц без гражданства РФ.