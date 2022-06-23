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Общество23 июня 2022 15:50

24 июня в Курской области пройдут дожди и грозы

Днем потеплеет до +25
Ольга ДАНИЛОВА
Ветер будет северный

Ветер будет северный

Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 июня в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные дожди, на севере области без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. Местами грозы.

Ветер северной четверти 7-12, днем при грозах порывы до 17 м/с. Температура: - ночью 11-16°, днем 20-25°.

Метеорологическая дальность видимости 3000 – 7000 метров.

Комитет природных ресурсов Курской ищет в регионе старовозрастные деревья. Деревья-старожилы будут внесены в Национальный реестр, который ведут Совет по сохранению природного наследия нации и Некоммерческое партнерство стратегический альянс «Здоровый лес».

Достойные экземпляры станут кандидатами на прохождение инструментального дендрохронологического обследования, по результатам которого дереву может быть присвоен статус «Дерево – памятник живой природы».