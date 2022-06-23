Под Курском на пожаре погиб пенсионер

На место ЧП выезжали полиция, спасатели и другие службы
Фото: Светлана ВОЛКОВА
23 июня в 14.42 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в жилом доме в селе Больше Жирово Фатежского района.
На место ЧП выезжали пожарные ПЧ №45 Фатежского района, ПСЧ №8 Курска, сотрудники полиции, работники скорой помощи, газовая служба, электросети.
Пожар удалось потушить только в 15:35.
На пепелище пожарные нашли тело 74-летнего мужчины, сообщили в МЧС.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).