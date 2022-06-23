24 июня в Курске покажут кино под открытым небом

Этими летом пройдет еще несколько открытых кинопоказов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Городской кинопроект "ЮнКинPark" продолжает радовать курян и гостей города кинопоказами под открытым небом.

24 июня в 20.00 в парке Героев Гражданской войны состоится показ семейной комедии "Артек. Большое путешествие" режиссеров Карена Захарова и Армена Ананекяна.

К своим желаниям нужно относиться с осторожностью. Ромка, Ярик, Николетта и Елисей загадывают по желанию у волшебного дерева в лагере «Артек». Дерево переносит их на 30 лет назад — в 1988 год, где ребята встречают своих родителей, которые тогда тоже отдыхали в «Артеке». Теперь ребятам необходимо подружиться со своими родителями и, действуя сообща, найти путь обратно в будущее.

Кинопроект "ЮнКинPark" будет работать летний период: 8 и 22 июля; 5 и 19 августа.