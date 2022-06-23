Дмитрий Губерниев проведет в Курске Олимпийский день

Праздник пройдет на Театральной площади и на стадионе «Трудовые резервы» Фото: Светлана ВОЛКОВА

26 июня в Курске пройдет XXXIII Всероссийский Олимпийский день. Площадками выбраны Театральная площадь и стадион «Трудовые резервы». Ведущим праздника станет известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

На площади перед драматическим театром будет работать большой спортивный городок. Около 20 всероссийских спортивных федераций разместят здесь свои экспозиции, посетители смогут принять участие в испытаниях, пройти квесты и интерактивные задания. Будут представлены фехтование, легкая атлетика, хоккей, бобслей, санный спорт, гребной спорт, триатлон, конный спорт, практическая и пулевая стрельба, тхэквондо, настольный теннис, гандбол, айкидо, регби. Разместятся здесь и экспозиции неолимпийских видов.

Кроме того, будет организован квест. Посетители, которые выполнят первыми задания, получат памятные призы. Также всех участников и зрителей ждет бесплатное мороженое.