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Общество23 июня 2022 13:53

В курском «Кванториуме» продолжается набор на бесплатные летние программы

Подать заявку можно через систему «Навигатор46»
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Ребята смогут получить дополнительные знания

Ребята смогут получить дополнительные знания

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Детский технопарк «Кванториум» объявил о дополнительном наборе на летние программы. Создать простейшего робота, получить знания в области моделирования, собрать своими руками квадрокоптер и не только смогут ребята на краткосрочных программах, которые длятся в течение пяти дней.

Основная задача подобных программ – ознакомительная, они призваны помочь юным курянам определиться с направлением на будущий учебный год. Подать заявку на участие в программе родители могут через систему «Навигатор46», уточнили в администрации региона.