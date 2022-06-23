В курском «Кванториуме» продолжается набор на бесплатные летние программы

Ребята смогут получить дополнительные знания Фото: Светлана ВОЛКОВА

Детский технопарк «Кванториум» объявил о дополнительном наборе на летние программы. Создать простейшего робота, получить знания в области моделирования, собрать своими руками квадрокоптер и не только смогут ребята на краткосрочных программах, которые длятся в течение пяти дней.

Основная задача подобных программ – ознакомительная, они призваны помочь юным курянам определиться с направлением на будущий учебный год. Подать заявку на участие в программе родители могут через систему «Навигатор46», уточнили в администрации региона.