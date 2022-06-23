В Курской области проходят концерты в поддержку российских военных

Курская филармония уже устраивала подобные концерты Фото: Светлана ВОЛКОВА

В приграничных Глушковском и Рыльском районах прошли концерты в поддержку российских военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции, сообщает администрация региона.

Программу подготовили артисты Курской государственной филармонии Виктория Прохорова, Лилия Разинькова, Виктор Бурцев и Дмитрий Шилов. Они исполнили патриотические и эстрадные песни.

Курская филармония уже устраивала подобные концерты, но в приграничье они прошли впервые. Главная цель – поддержать российских военнослужащих. Такие концерты будут продолжаться, в планах артистов – поездки в воинские части.