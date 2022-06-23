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Политика23 июня 2022 12:22

В Курской области проходят концерты в поддержку российских военных

Артисты филармонии выехали в приграничье
Ольга ДАНИЛОВА
Курская филармония уже устраивала подобные концерты

Курская филармония уже устраивала подобные концерты

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В приграничных Глушковском и Рыльском районах прошли концерты в поддержку российских военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции, сообщает администрация региона.

Программу подготовили артисты Курской государственной филармонии Виктория Прохорова, Лилия Разинькова, Виктор Бурцев и Дмитрий Шилов. Они исполнили патриотические и эстрадные песни.

Курская филармония уже устраивала подобные концерты, но в приграничье они прошли впервые. Главная цель – поддержать российских военнослужащих. Такие концерты будут продолжаться, в планах артистов – поездки в воинские части.