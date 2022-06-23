26 июня в Курске перекроют центр города

Движение по улице Ленина будет закрыто Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске 26 июня в связи с празднованием Дня Молодежи и Всероссийского Олимпийского дня перекроют улицу Ленина с 10:00 до 22:30.

26 июня на Театральной площади пройдет праздник, посвященный Дню Молодежи и Всероссийскому Олимпийскому дня. Для безопасности его участников на время проведения мероприятия движение автотранспорта будет перекрыто на улице Ленина на участке от улицы Золотой до улицы Садовой.

Кроме того, движение ограничат:

на перекрестке улиц Ленина - Кати Зеленко;

проездов от улицы Ленина до улицы Радищева в оба направления (вдоль драматического театра);

прилегающих выездов по улице Ленина в районе домов №31 и 49;

по проезду от улицы Радищева до улицы Ленина вдоль стадиона «Трудовые резервы».

Автостоянка, прилегающая к Театральной площади, будет закрыта для транспорта с 6:00 до окончания празднования.